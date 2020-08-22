بني ملال.. كورونا تنهي حياة إمام مسجد ويرفع حصيلة الوفاية الى 21 بالجهة!

تسبب كوفيد-19، اليوم السبت، في وفاة إمام مسجد ببني ملال متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد بالمتسشفى الجهوي ببن ملال.

و حسب مصادر “اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بإمام مسجد المحطة الطرقية في الخمسينيات من عمره كان يرقد بقسم العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك كان يعاني من مرض مزمن فيما إرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بكورونا بإقليم بني ملال الى اربعة حالات منذ انتشار الوباء و 21 حالة بجهة بني ملال خنيفرة.