وزيرة الصحة المصرية: هذا العلاج فعال جداً في مواجهة كورونا

السبت 22 أغسطس 2020

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج المصابين به "كان فعالا جدا وناجحا" في حالات معينة، قائلة إن هناك آلافا المتبرعين بالبلازما.



وأضافت زايد خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" أن كل متبرع من البلازما يقوم بمعالجة حالتين، موضحة أن الوزارة قللت مستشفيات العزل حتى لا يتم إرهاقها.

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وأوضحت أن 100% من حالات الإصابة في مصر لديها القدرة على معالجة إصابات كورونا من البسيطة إلى المتوسطة، لافتة إلى أن العزل المنزلي خفض مدة التعافي من الفيروس من 8 إلى 10 أيام.

ولفتت إلى أن العامل الفيصل في رجوع الإصابات مرة أخرى إلى مصر وانتشارها هو المواطن، مبينة أن الدول التي شهدت ارتفاعات أخرى للإصابة تراجع مواطنيها عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشددت الوزيرة على أهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيدي جيدا والمحافظة على التباعد الاجتماعي.