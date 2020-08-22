شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أسوأ حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ رفع الإغلاق والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020 أحصت ايطاليا 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الاخيرة، مسجلة بذلك اسوأ حصيلة يومية منذ رفع الاغلاق في مايو، وذلك بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

Advertisements كذلك، اشارت حصيلة وزارة الصحة الى ثلاث وفيات، ما يرفع عددها الاجمالي الى 35 الفا و430 وفاة من مجموع 258 ألفا و136 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

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