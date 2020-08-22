انفجار في مالي يقتل 4 عسكريين

السبت 22 أغسطس 2020

قُتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر بجروح خطرة السبت بانفجار عبوة ناسفة بينما كانت آليتهم تمر في وسط مالي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.



وأوضح مصدر عسكري أنه مرت آلية جنود مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل اليوم، على عبوة ناسفة في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة.

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وأضاف المصدر أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة.

وعزا العسكريون، الذين أجبروا الرئيس على الاستقالة وتسلموا السلطة خطوتهم، إلى انعدام الأمن الذي يسود البلاد وافتقار الجيش إلى إمكانات.