شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا زادت عن 800 ألف في جميع أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

ذكر العلماء الأمريكيون أن عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد بلغت أكثر من 800 ألف حالة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة.

جاء ذلك في بيان لجامعة جون هوبكنز في مدينة بالتيمور الأمريكية اليوم السبت.

وأفاد البيان أن عدد حالات الوفاة خلال الأسبوعين ونصف الأخيرة، منذ الخامس من آب/ أغسطس الجاري، ارتفع بمقدار 100 ألف حالة .

كما ارتفع عدد الإصابات بالعدوى خلال نفس الفترة من 5ر18 إلى 23 مليون شخص في العالم وهي زيادة تصل إلى 24 % من حجم الإصابات، وتبين هذه الزيادة أن الجائحة تنتشر بقوة في بعض البلدان.

وقالت الجامعة إن أكثر حالات الوفاة المترتبة على عدوى كورونا توجد في الولايات المتحدة التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 330 مليون نسمة.

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وأفاد بيان هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أعلى إصابات ووفيات بالفيروس حيث سجل فيها حتى الآن 6ر5 مليون إصابة مؤكدة بعدوى سارس كوف2-، وحوالي 175 ألف وفاة.

وتأتي في المرتبة الثانية وفق هوبكنز البرازيل التي سجلت حتى الآن 5ر3 مليون إصابة بالعدوى وحوالي 113 ألف وفاة.

وجاءت في المرتبة الثالثة المكسيك بحوالي 60 ألف وفاة يليها الهند 56 ألف وفاة.

وقال البيان إن بعض الدول الأوروبية وبيرو سجلت معدل إصابة أكبر نسبيا من معدل الإصابات في الولايات المتحدة بالقياس إلى عدد السكان.