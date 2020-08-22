شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتخطى حاجز الألف إصابة يوميا بكورونا لأول مرة منذ منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل
وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس آذار وأبريل نيسان، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي يقول الخبراء إنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.
وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو أيار بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع.
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