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إيطاليا تتخطى حاجز الألف إصابة يوميا بكورونا لأول مرة منذ منتصف مايو

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قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت إن البلاد سجلت 1071 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ مايو أيار عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.

وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس آذار وأبريل نيسان، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي يقول الخبراء إنها ناجمة عن التجمعات المرتبطة بالعطلات والسهرات.

وسجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات في 12 مايو أيار بلغت 1402 حالة، قبل ستة أيام من إعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع.

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