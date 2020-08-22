الكاظمي يصل الى البصرة برفقة وزير الداخلية

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الى محافظة البصرة.

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة إن الكاظمي وصل، قبل قليل، الى البصرة برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وكان الكاظمي وصل عصر اليوم الى بغداد قادماً من الولايات المتحدة في زيارة رسمية.