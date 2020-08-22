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مقررات اجتماع محافظ البصرة مع نواب المحافظة والقادة الأمنيّين

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اعلن النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، السبت، عن مقررات اجتماع محافظ البصرة اسعد العيداني مع نواب المحافظة والقادة الأمنيّين.
وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "احد المقررات هو تأييد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون.. وحفظ هيبة الدولة من خلال دعم القوات الأمنيّة، إضافة إلى تفعيل الاجراءت التحقيقية بملف الاغتيالات التي حصلت مؤخراً”.

واضاف انه "فيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة”.

واشار الخزعلي الى انه "نظرا للخروقات الأمنيّة للمندسين في المظاهرات، اعتبرنا كل من يحمل سلاح في التظاهرات خارج عن القانون وتطبق الإجراءات القانونية بحقه”.

وبين انه “ تقرر تفعيل الجهد الاستخباريّ واشراك المواطن بحفظ أمن المحافظة وبالتعاون مع القوات الامنية”.


واكد الخزعليّ: “نرفض تدخل بعض السياسيين في الملف الأمنيّ للمحافظة ونحذر من العبث بأمن المحافظة ونقف جميعا خلف القوات الأمنية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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