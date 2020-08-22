اعلن النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، السبت، عن مقررات اجتماع محافظ البصرة اسعد العيداني مع نواب المحافظة والقادة الأمنيّين.
واضاف انه "فيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة”.
واشار الخزعلي الى انه "نظرا للخروقات الأمنيّة للمندسين في المظاهرات، اعتبرنا كل من يحمل سلاح في التظاهرات خارج عن القانون وتطبق الإجراءات القانونية بحقه”.
وبين انه “ تقرر تفعيل الجهد الاستخباريّ واشراك المواطن بحفظ أمن المحافظة وبالتعاون مع القوات الامنية”.
واكد الخزعليّ: “نرفض تدخل بعض السياسيين في الملف الأمنيّ للمحافظة ونحذر من العبث بأمن المحافظة ونقف جميعا خلف القوات الأمنية”.
كانت هذه تفاصيل خبر مقررات اجتماع محافظ البصرة مع نواب المحافظة والقادة الأمنيّين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.