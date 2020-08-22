يزرع بخلايا حشرات.. الصين تسمح بإجراء تجارب على البشر للقاح ضد كورونا

وقالت حكومة مدينة تشنغدو الواقعة جنوب غرب الصين إن سلطات البلاد أعطت موافقة رسمية على بدء الاختبارات، وأوضحت في إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي إن استخدام خلايا الحشرات لزراعة بروتينات من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وهو الأول من نوعه في الصين، يمكن أن يسرع الإنتاج على نطاق واسع.وأفاد الإشعار بأن اللقاح، الذي طوره مستشفى ويست تشاينا بجامعة سيتشوان في تشنغدو، حصل على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للدخول في مرحلة التجارب السريرية.

وأضاف أن اللقاح أظهر عند اختباره على القرود أنه يمنع عدوى فيروس كورونا المستجد دون إحداث آثار جانبية واضحة.

وتخوض الصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة من حيث التكلفة للحد من جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" إلى جانب مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.