الأمن الوطني يعلن اعتقال 'مبتز الكتروني' ينتحل صفة ضابط في كركوك

اعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن اعتقال "مبتز الكتروني" ينتحل صفة ضابط في محافظة كركوك.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على شخص ينتحل صفة ضابط في الجهاز، ويقوم بتهديد المواطنين، وابتزاز النساء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومساومتهم بمبالغ مالية".
وأضاف أنه "جرى نصب كمين له، ومصادرة ما بحوزته من شرائح اتصال وهواتف تحوي ما يقارب العشرة الاف صورة لضحايا الابتزاز والتهديد علاوة على حسابات الكترونية وهمية يستخدمها لذات الغرض"، مشيرا الى "تسليمه مع المضبوطات والادلة الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
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