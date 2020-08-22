انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، في الخط السريع قرب منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد".

واضاف انه "لغاية الان لم ترد معلومات اذا كانت هناك اصابات".