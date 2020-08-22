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انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

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افاد مصدر امني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، في الخط السريع قرب منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد".

واضاف انه "لغاية الان لم ترد معلومات اذا كانت هناك اصابات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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