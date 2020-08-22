تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، السبت، 1000 حالة وذلك لأول مرة منذ أواسط مايو، ما يزيد من مخاوف وقوع تفش جديد للمرض في البلاد.
وبعد أسابيع طويلة من تراجع الجائحة في إيطاليا، التي كانت تعتبر سابقا من أكبر بؤر انتشار المرض في العالم خاصة من حيث الوفيات، تشهد هذه البلاد ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات اليومية، حيث سجلت في إحصائية أمس الجمعة 947 حالة، ما كان يمثل أكبر عدد منذ نحو 3 أشهر، بينما تعتبر حصيلة اليوم رقما قياسيا جديدا.
وهذه المرة هي الأولى التي تسجل فيها وزارة الصحة الإيطالية أكثر من 1000 حالة يومية منذ 12 مايو الماضي، حينما تم رصد 1402 إصابتين.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ أيار.. إيطاليا تسجل أكثر من 1000 إصابة يومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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