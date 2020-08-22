أبطال المواي تاي ينتصرون على كورونا

رياضة 2020-08-22 | 17:47 557 مشاهدة اعلن اتحاد المواي تاي، انتصار لاعبيه على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”.



وبدوره أعرب رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عن "سعادته وأتحاده لتماثل التكريتي والكناني للشفاء التام، معربا عن شكره وتقديره لحسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس واعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي وديار برواري لتقديمهم الدعم المعنوي الكامل للأبطال والأتصال المستمر بهم ورفع معنوياتهم وابداء المساعدة الممكنة لهم".



وتابع "كما نود ان نقدم بأسم الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي شكرنا وتقديرنا العاليين الى جميع وسائل الإعلام والشخصيات وذكر الاتحاد في بيان انه "بفضل الله وبحمده وبأصرار كبير تمكن البطل الدولي صاحب ذهبية آسيا وفضية العالم بالمواي تاي مصطفى رعد التكريتي من الشفاء التام من وباء كورونا الذي تعرض له مؤخرا، والحال ذاته ينطبق على صانع الأبطال ومدرب منتخبنا الشبابي علاء فاضل الكناني الذي تماثل للشفاء ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى ومتابعة وأهتمام رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك وألتزاهم التام بالأرشادات الصحية والحجر المنزلي لمدة أكثر من14 يوم".وبدوره أعرب رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عن "سعادته وأتحاده لتماثل التكريتي والكناني للشفاء التام، معربا عن شكره وتقديره لحسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس واعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي وديار برواري لتقديمهم الدعم المعنوي الكامل للأبطال والأتصال المستمر بهم ورفع معنوياتهم وابداء المساعدة الممكنة لهم".وتابع "كما نود ان نقدم بأسم الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي شكرنا وتقديرنا العاليين الى جميع وسائل الإعلام والشخصيات الرياضية والحكومية الأخرى التي تواصلت معنا شخصيا او الأبطال وتقديم الدعم المعنوي لهم، متمنيا من الله سبحانه وتعالى ان يعافي جميع المصابين ويرحم الأموات منهم، كما يعلن الأبطال التكريتي والكناني عن استعدادهم التام للتبرع ببلازما الدم لأي شخص مصاب".

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