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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 306370 حالة.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3619 حالة وفاة.
وكشفت عن تسجيل 1374 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 278.441 حالة، لافتة إلى أن هناك 24310 حالات نشطة حالياً، من بينها 1.652 حالة حرجة.
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