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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار في مالي يقتل 4 عسكريين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قُتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر بجروح خطرة السبت بانفجار عبوة ناسفة بينما كانت آليتهم تمر في وسط مالي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.
وأوضح مصدر عسكري أنه مرت آلية جنود مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل اليوم، على عبوة ناسفة في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة.
وأضاف المصدر أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة.
وعزا العسكريون، الذين أجبروا الرئيس على الاستقالة وتسلموا السلطة خطوتهم، إلى انعدام الأمن الذي يسود البلاد وافتقار الجيش إلى إمكانات.
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