حقوقيون يطالبون بإطلاق محاميين تركيين

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وتحتج المحامية، أبرو تيمتيك، والمحامي آيتاج أونصال على عقوبتين بالسجن صدرت ضدهما بسبب اتهامات بعضويتهما في منظمة إرهابية.
وكانت محكمة في إسطنبول أصدرت حكما عام 2019 على أونصال بالسجن أكثر من عشر سنوات، وعلى تيمتيك بالسجن أكثر من 13 عاما، بسبب ما يزعم من صلاتهما بجبهة حزب التحرير الشعبية الثورية اليسارية المتطرفة، المصنفة بأنها منظمة إرهابية في تركيا.
وتيمتيك وأونصال من بين إجمالي 18 محاميا في تركيا، حكم عليهم بأحكام طويلة بالسجن بسبب مزاعم بصلاتهم بالإرهاب.
وحذر رئيس نقابة المحامين في تركيا، محمد دوراق أوغلو، من أن تيمتيك في «حالة حرجة»، وحياة أونصال في «خطر شديد»، وتتلقى تيمتيك وأونصال حاليا العلاج في مستشفى في إسطنبول.
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