مقاهي طنجة ستغلق غدا ساعتين قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

قررت السلطات المحلية، اليوم السبت، إغلاق مقاهي طنجة، بشكل استثنائي على الساعة السادسة من مساء غد الأحد، من أجل منع عرض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف مصدر مطلع لـ”اليوم 24″، أن السلطات المحلية اتخذت قرارا مؤقتا لمنع نقل المباراة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن قرار المنع يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات المحلية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في عاصمة البوغاز.