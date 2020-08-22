لمواجهة كورونا في قلعة السراغنة.. إخلاء الشوارع وإغلاق أسواق القرب وإجراءات أخرى

أعلنت السلطات المحلية بإقليم قلعة السراغنة، اليوم السبت، عن اتخاذ حزمة من التدابير الإحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تنامي حالات الإصابة المؤكدة على مستوى تراب الإقليم.

وهكذا، تقرر إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وإغلاق أسواق القرب ابتداء من الساعة الرابعة بعد زوال كل يوم، فيما سيتم إغلاق “القيساريات” في حدود الساعة السادسة مساء.

وتشمل الإجراءات الاحترازية إخلاء وإغلاق الساحات العمومية وتوقيف سيارات الأجرة بجميع أصنافها عن العمل وإغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية على الساعة الثامنة ليلا، بالإضافة إلى الإغلاق التام للحمامات وجميع القاعات الرياضية.

وأهابت السلطات المحلية بإقليم قلعة السراغنة بجميع المواطنات والمواطنين بضرورة الانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والمصالح الصحية من أجل احتواء هذا الوباء الفتاك.

وتندرج هذه الإجراءات الاحترازية، في إطار مواكبة الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء، من أجل تفعيل أمثل لإجراءات الوقاية الرامية إلى مكافحة الجائحة.