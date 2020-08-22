فيسبوك يقتل.. انتحار شابة بريطانية بسبب قلة عدد الإعجابات على صفحتها

أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي، تشكل خطرا متناميا على الصحة النفسية والعقلية لمستخدميها، مما قد يؤدي بهم إلى الإنتحار لأسباب “تافهة’.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أول أمس الخميس، أن شابة تبلغ من العمر 19 سنة، قد انتحرت بسبب عدم رضاها على عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتها في موقع فيسبوك.

وقالت الصحفية، إن الشابة التي تدعى تشول دافيسون، قد اتصلت بصديقاتها، وأخبرتهم بعزمها على الإنتحار قبل أن تنفذ هذا الأمر، وذلك بسبب عدم حصولها على إعجابات كافية على فيسبوك.

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وأضافت الصحيفة، أن الشرطة هرعت إلى منزل الضحية، بعد أن أبلغ عنها صديقها إلا أنهم وصلوا متأخرين، إذ عثروا عليها ميتة والحبل حول عنقها.

وصرح أفراد من أسرة تشول، بأنها كانت تتلقى علاجا نفسيا منذ عامين، وبأنها توقفت عن تلقي العلاج أخيرا، مضيفة، ”أبلغت الأسرة المحققين أن تشول كانت تعشق تلقي الإعجاب ”لايك” على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت دائما تحذف صورها التي لا تتلقى عددا كافيا من الإعجابات.

وفي الإطار ذاته، قالت والدتها كلير إن ابنتها كانت دوما تطلب من الأسرة وضع ”لايك” على صورها في مواقع التواصل، مضيفة، ”أعتقد بان شبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عما حدث لابنتي”.