شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا يُزرع في خلايا حشرات والان نبدء بالتفاصيل
وتخوض الصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة من حيث التكلفة للحد من جائحة كوفيد-19.
وقالت حكومة مدينة تشنغدو في إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي إن استخدام خلايا الحشرات لزراعة بروتينات من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وهو الأول من نوعه في الصين، يمكن أن يُسرّع الإنتاج على نطاق واسع.
وأفاد الإشعار بأن اللقاح، الذي طوره مستشفى ويست تشاينا بجامعة سيتشوان في تشنغدو، حصل على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للدخول في تجربة سريرية.
وأضاف أنه، عند اختبار اللقاح على القرود، ظهر أنه يمنع عدوى سارس-كوف-2 دون آثار جانبية واضحة.
ويقود العلماء الصينيون بالفعل العمل على ثمانية لقاحات أخرى محتملة على الأقل مضادة لفيروس كورونا دخلت مراحل مختلفة من التجارب السريرية.
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