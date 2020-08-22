شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أكثر من 300 ألف إصابة و41 ألف وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " في المملكة المتحدة إلى 325 ألفاً و263 حالة اليوم، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز. وأشارت البيانات إلى أن مجموع الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و491 حالة وفاة.

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