شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: تمديد إغلاق مطار نواكشوط إلى نهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة الموريتانية إغلاق مطار نواكشوط الدولي - أم التونسي ـ أمام الرحلات الخارجية حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

ونقلت "وكالة الأنباء الموريتانية " عن الحكومة الموريتانية أنها استثنت من قرار الإغلاق طائرات الشحن، وطائرات الإسعاف الطبي، فضلا عن طائرات ذات إعفاءات خاصة .

الجدير بالذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران منذ منتصف مارس الماضي ، وذلك نظراً لانتشار وباء فيروس كورونا " كوفيد - 19 " وفي دول الجوار .