شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: تمديد إغلاق مطار نواكشوط إلى نهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت "وكالة الأنباء الموريتانية " عن الحكومة الموريتانية أنها استثنت من قرار الإغلاق طائرات الشحن، وطائرات الإسعاف الطبي، فضلا عن طائرات ذات إعفاءات خاصة .
الجدير بالذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الطيران منذ منتصف مارس الماضي ، وذلك نظراً لانتشار وباء فيروس كورونا " كوفيد - 19 " وفي دول الجوار .
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