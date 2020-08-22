شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب غوتيريش عن أمله أن تحترم القوات التابعة للجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورًا وأن تتم مراجعة تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بمساعدة الأمم المتحدة.
ورحب غوتيريش حسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان ديوغاريك، بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط.
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