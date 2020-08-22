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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أطراف النزاع في ليبيا للانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأعرب غوتيريش عن أمله أن تحترم القوات التابعة للجانبين دعوات وقف إطلاق النار فورًا وأن تتم مراجعة تنفيذها على الفور من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بمساعدة الأمم المتحدة.

ورحب غوتيريش حسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان ديوغاريك، بالدعوة لإنهاء عرقلة إنتاج النفط.

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