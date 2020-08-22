الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون ومكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، سبل تعزيز التعاون المشترك وجهود مكافحة جائحة كورونا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم السبت في أبوظبي، بحضور إريك توهير وزير المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.





كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزيرة خارجية إندونيسيا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في هذا الصدد وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا متوجها بالتهنئة إليها وحكومة وشعب إندونيسيا بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية إندونيسيا الذي يوافق 17 أغسطس من كل عام.

Advertisements

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الإماراتية الإندونيسية المتميزة مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبها أكدت ريتنو مارسودي تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها الثنائية وجوانب التعاون المشترك مع دولة الإمارات مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لمعاليها والوفد المرافق.





حضر اللقاء سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعبدالله سالم الظاهري سفير الإمارات لدى إندونيسيا وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في كلا البلدين.