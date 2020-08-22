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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 7 أشخاص بتحطّم طائرة شحن في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة محلية، صباح اليوم، في جوبا، ما أسفر عن مقتل أربعة من الركاب الخمسة، إضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن وزير النقل والطرق في جنوب السودان مادوت بيار يول.
وتحطمت الطائرة، صباح اليوم، بعيد إقلاعها على مسافة نحو سبعة كيلومترات غرب المطار الدولي في جوبا عاصمة جنوب السودان، في ضواحي كاميرو.
وقال الوزير: "كان في الطائرة ثمانية أشخاص، ثلاثة من أفراد الطاقم، وخمسة ركاب نجت منهم امرأة واحدة وهي بصحة جيدة".
وتابع: "قضى الركاب الأربعة (الآخرون) وأفراد الطاقم الثلاثة".
وبحسب الوزير، كان أفراد الطاقم من الجنسية الروسية والمسافرون من جنوب السودان، وكانت الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست أفييشن" المحلية والمستأجرة من مصرف "أوبورتيونيتي بنك" تنقل أموالاً إلى منطقة واو في شمال غربي البلاد.
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