عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا بحضور إريك توهير وزير المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.



وجرى خلال اللقاء - الذي عقد اليوم في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

كما بحث تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في هذا الصدد وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا متوجها بالتهنئة إلى معاليها وحكومة وشعب إندونيسيا الصديق بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية إندونيسيا الذي يوافق 17 أغسطس من كل عام.

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وأشاد بالعلاقات الإماراتية الإندونيسية المتميزة مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبها أكدت ريتنو مارسودي تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها الثنائية وجوانب التعاون المشترك مع دولة الإمارات مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لمعاليها والوفد المرافق.

حضر اللقاء سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وسعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا وسعادة عبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية إضافة إلى عدد من المسؤولين في كلا البلدين.