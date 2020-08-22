شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطوارئ الإماراتية تكشف حقيقة وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، صحة الأنباء المتداولة في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس “كورونا”.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت “الهيئة”: أحيل الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية

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