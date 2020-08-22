شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس في الإمارات غدا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ويكون غائما أحيانا على بعض المناطق الشرقية، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا. الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:25 المد الثاني عند 04:16 .. والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22: 13. بحر عمان : خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:34 الثاني عند الساعة 01:25 ..والجزر الاول عند الساعة 19:04 07:04 . فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 32 85 35 دبي 43 33 75 35 الشارقة 42 31 80 30 عجمان 41 33 85 35 Advertisements أم القيوين 44 30 85 30 رأس الخيمة 40 32 80 25 الفجيرة 35 31 85 55 العين 45 33 60 15 ليوا 47 30 90 15 الرويس 41 31 85 25 السلع 42 32 85 30 دلما 36 33 80 50 طنب الكبرى 35 32 85 45 طنب الصغرى 35 32 85 45 أبو موسى 35 32 85 45

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالة الطقس في الإمارات غدا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.