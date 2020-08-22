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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس في الإمارات غدا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ويكون غائما أحيانا على بعض المناطق الشرقية، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.
الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:25 المد الثاني عند 04:16 .. والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22: 13.
بحر عمان : خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:34 الثاني عند الساعة 01:25 ..والجزر الاول عند الساعة 19:04 07:04 .
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 42 32 85 35
دبي 43 33 75 35
الشارقة 42 31 80 30
عجمان 41 33 85 35
أم القيوين 44 30 85 30
رأس الخيمة 40 32 80 25
الفجيرة 35 31 85 55
العين 45 33 60 15
ليوا 47 30 90 15
الرويس 41 31 85 25
السلع 42 32 85 30
دلما 36 33 80 50
طنب الكبرى 35 32 85 45
طنب الصغرى 35 32 85 45
أبو موسى 35 32 85 45
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