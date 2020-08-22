"أبوظبي للطفولة المبكرة" تطلق دليل حماية الأطفال على الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وضمن برنامج تكوين الصيفي 2020 أول دليل من نوعه على مستوى الدولة لحماية الأطفال على الإنترنت في مرحلة الطفولة المبكرة.



ويأتي ذلك بهدف توفير إرشادات شاملة للتعامل مع التهديدات والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة خلال استخدامهم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وغيرها من المحتوى الرقمي.

وفي ظل تسجيل دولة الإمارات لأعلى معدلات استخدام الإنترنت لكل فرد من السكان تسعى الهيئة إلى التعريف بأفضل الممارسات المتصلة بالاستخدام الآمن والصحيح للمحتوى الذي توفره الشبكة العنكبوتية للأطفال والنهوض بدور الوالدين في حماية أطفالهم من المخاطر المترتبة على الاستخدام الخاطئ للإنترنت من خلال تزويدهم بالمصادر المحلية والعالمية لأفضل الممارسات والأدوات لضمان الارتقاء بمسؤوليتهم في الحفاظ على سلامة أطفالهم على الإنترنت.

ويهدف "دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت في مرحلة الطفولة المبكرة" إلى مساعدة الآباء على فهم الطرق التي يمكنهم من خلالها دعم أطفالهم عبر توفير نشاط آمن ومنظم وصحي لهم على الإنترنت في السنوات المبكرة من عمرهم ومساعدة الوالدين كذلك على فهم التهديدات المتوقعة والمخاطر المحتملة نتيجة استخدام أطفالهم للإنترنت والألعاب الإلكترونية كالتنمر الإلكتروني والإساءة للأطفال عبر الإنترنت وسبل التعامل الصحيح معها والإبلاغ عنها إلى جانب التعريف بأهم المصادر التي يوفرها الإنترنت للأطفال أصحاب الهمم، لتلبية احتياجاتهم التعليمية والاجتماعية والترفيهية.

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وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن شبكة الإنترنت أداة مفيدة وفعالة للأطفال الصغار في حال استخدامها بالشكل الصحيح والآمن ولا سيما خلال هذه الفترة الحالية حيث يمكنها أن تساعد بشكل كبير في تسهيل عمليات "التعلم عن بعد" إلا أن زيادة معدل الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت يقترن بالكثير من المخاطر التي قد يواجهها الطفل.

وذكرت أن هذا الدليل يمثل أداة مهمة لتمكين أولياء الأمور من تعظيم فائدة استخدام أطفالهم للأنترنت وتنمية العديد من المهارات الأساسية لديهم كالوصول إلى المحتوى التعليمي والتفكير المنطقي وحل المشكلات ومهارات البحث واللغة إضافة إلى التعود على الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا بصفة عامة وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية أطفالهم وضمان تحقيق الفائدة لهم من استخدام الإنترنت دون التعرض لمخاطره.

ويسلط الدليل الضوء على العديد من المجالات الرئيسية بما في ذلك فوائد ومخاطر نشاط الأطفال على الإنترنت بحسب فئاتهم العمرية والإبلاغ عن الإساءات وحالات سوء الاستخدام ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وتطوير العادات الرقمية الصحية وتوظيف التكنولوجيا لحماية الأطفال وأدوات الرقابة الأبوية وتقييمات لأبرز الألعاب الإلكترونية ومخاطر خدمات ومنصات البث المباشر وسبل تجنبها والتعامل الآمن معها.

ودعت الهيئة أولياء الأمور والعاملين في مجالات الطفولة المبكرة إلى التعرف على الدليل من خلال زيارة منصة الوالدين التابعة للهيئة والتي تم إطلاقها مؤخراً ضمن برنامج تكوين من خلال الرابطwww.eca.gov.aeوالاستفادة من العديد من المبادرات والأنشطة الأخرى والتي يمكن التعرف عليها والمشاركة بها من خلال زيارة المنصة لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم في رعاية وحماية الأطفال وإثراء البيئة الأسرية والتعليمية بتنوع مصادر التعلم والمعرفة وجعلها بيئة رعاية آمنة ومثمرة وضمان الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية وأوقات العائلة في تنمية مهارات وقدرات الطفل مؤكدة أنها تحرص على قياس أثر هذه الأنشطة بشكل مستمر وتقييم فاعليتها بهدف تحسينها وتطويرها.

ويمكن لجميع الآباء ومقدمي الرعاية الحصول على نسخة من الدليل والمساهمة في تعزيز ثقافة الاستخدام الإيجابي للإنترنت لدى الأطفال.