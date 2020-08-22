روسيا تسجل 4921 إصابة و121 حالة وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم "السبت"، عن تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



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وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم السبت عن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 951897 إصابة، فيما توفي 16310 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس، بحسب قناة"روسيا اليوم".

وتماثل للشفاء 6147 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 767477 شخصاً.

وسجلت روسيا مقارنة بباقي الدول المتضررة من تفشي الوباء، معدل وفيات ضعيفا، فرغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث عدد الوفيات.