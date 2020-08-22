دبلوماسي أميركي في ليتوانيا وروسيا

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فيلنيوس: يجري مساعد وزير الخارجية الأميركي ستيفن بيغون زيارة إلى ليتوانيا وروسيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول بيلاروس التي تشهد اضطرابات في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حسبما أعلن مسؤولون السبت.

وسيلتقي الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية بوزيري الخارجية والدفاع في ليتوانيا "لمناقشة الوضع في بيلاروس والعلاقات الثنائية وقضايا متعلقة بحلف شمال الأطلسي والدفاع".

ثم يزور بيغون موسكو يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر دبلوماسي روسي.

ولجأت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي غادرت بعد الانتخابات المثيرة للجدل في 9 أغسطس، إلى ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي.

وسعت ليتوانيا أيضا إلى حشد التأييد الدولي للاحتجاجات في جارتها الشرقية، ضد الرئيس الكسندر لوكاشينكو الذي يحكم الجمهورية السوفياتية السابقة منذ 26 عاما، بعد إعلانه الفوز في انتخابات 9 أغسطس.

وقال فيغوداس أوشاكاس، سفير الاتحاد الأوروبي السابق إلى روسيا، لوكالة فرانس برس إن زيارة بيغون إلى المنطقة "يمكن اعتبارها مؤشرا على استعداد الولايات المتحدة للعب دور في حل الأزمة البيلاروسية، بما في ذلك ما يتعلق بموسكو".