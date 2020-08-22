شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المشبوهة.. لماذا تروج الجزيرة القطرية لأفكار التنظيمات المسلحة؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط قناة الجزيرة القطرية علاقات قوية مع الجماعات الإرهابية بشكل مستمر، فمنذ نشأة القناة القطرية وهي على علاقة قوية بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابى.، وجميع قياداته، فاستضافت جميع قياداته عبر شاشاتها إضافة إلي بث جميع الأفلام الخاصة بالتنظيم الإرهابي على الجزيرة وكان يتم ذلك بشكل حصري وهو ما يثبت العلاقات القوية بين الجزيرة وهذه التنظيمات.

تقرير بالفيديو مؤخرا صدر عن مؤسسة ماعت، ذكر أن قناة الجزيرة هي البوق الرسمي لتلك التنظيمات الإرهابية، وعلى راسهم تنظيم القاعدة الارهابي، حيث أنتجت القناة القطرية عشرات الأفلام المتعلقة بتلك التنظيمات الإرهابية والتي تروج لتلك التنظيمات وتدافع عنهم، كما أنها أنتجت فيلما عن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة وتغاضت عن كل الجرائم التي قام بها.

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وأضاف التقرير أن قناة الجزيرة ظلت تروج وتعمل لخدمة تلك التنظيمات ومنها أيضا الترويج لأفكار داعش الإرهابية، حيث كانت تحرص الشاشة القطرية على بث مقاطع الفيديو الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش وعملياته الارهابية في مصر وعدد من الدول العربية.