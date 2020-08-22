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الهند: شفاء 63 ألفا و631 شخصا من فيروس كورونا خلال يوم واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ

ذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أن 63 ألفا و631 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس المستجد (كوفيد -19) خلال يوم واحد، مما رفع نسبة المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 74,69 %.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي) الهندية - أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و222 ألفا و577 شخصا..مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ مليونين و975 ألفا و701 مصاب.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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