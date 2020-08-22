الهند: شفاء 63 ألفا و631 شخصا من فيروس كورونا خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ
ذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أن 63 ألفا و631 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال يوم واحد، مما رفع نسبة المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 74,69 %.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي) الهندية - أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و222 ألفا و577 شخصا..مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ مليونين و975 ألفا و701 مصاب.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم.
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