محافظ بورسعيد: نبحث تخصيص أرض السكن الإداري للعاملين في المصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه يجري بحث تخصيص أراضي لعدد من المصانع لبناء عمارات سكنية تخصص كسكن إداري للعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.

وأشار "الغضبان"، خلال كلمته باللقاء الأسبوعي مع ممثلين عن شباب المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية وذلك بديوان عام المحافظة، إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيجرى الانتهاء من بحث الأمر ووضع المنظومة المناسبة المحكمة والإعلان عنه.

وطالب محافظ بورسعيد شباب المحافظة باستغلال فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص في المشروعات العملاقة الجارية على أرض بورسعيد، كونها المستقبل الحقيقي لهم.