رئيس المصرف المتحد: نخطط لضح 1.250 مليار جنيه في رأسمال البنك قبل نهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن أن البنك يخطط لضخ 1.250 مليار جنيه في رأسمال البنك قبل نهاية العام الجاري ليصل إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 3.750 مليار جنيه حاليا.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن الهدف من رفع رأسمال البنك التوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد وهو ما يساهم في زيادة أعمال البنك.

وأوضح القاضي أن البنك يمتلك الإمكانيات المالية لرفع رأسمال البنك من أرباحه المحتجزة التي وصلت لأول مرة في تاريخ البنك إلى 4.739 مليار جنيه، وتم تحقيقها خلال 4 سنوات.

وكان قانون البنك المركزي والبنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا الشهر الماضي، أقر رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه.

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وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال لمصراوي في تصريحات سابقة إن 99% من البنوك يتوافقون مع شروط تراخيص البنوك في مشروع قانون البنوك الجديد، والخاص بالحد الأدنى لرأس المال.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك بعض البنوك التي يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لديها القدرة على زيادة رأس مالها مباشرة من الأرباح المحتجزة دون ضخ أموال من المساهمين.

وقال إن نسبة البنوك التي يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لاتمثل أكثر من 1% بالجهاز المصرفي وقانون البنوك الجديد أعطى مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم إما من خلال استدعاء أموال من الأرباح المحتجزة أو ضخ أموال من المساهمين.

وأضاف أن رفع رأسمال البنوك 5 مليارات جنيه تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما تعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.