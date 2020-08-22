محافظ بورسعيد للشباب: "الحكومة ليس لها حزب ومفيش حد محسوب علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أن الحكومة المصرية لا تعبر عن تيارات او أحزاب معينة، ولكنها تمثل جميع المصريين.

ووجه محافظ بورسعيد حديثه، اليوم السبت، للشباب قائلا: "الحكومة المصرية ليس لها حزب ومفيش حد محسوب علينا".

وأضاف "الغضبان"، في كلمته خلال اللقاء الأسبوعي مع ممثلين عن شباب المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية وذلك بديوان عام المحافظة: "انزل شارك بالانتخابات ولو مش عجبك حد أبطل صوتك لكن متفرطتش فيه ومتسمحش لحد يخطفه منك".

وأكد محافظ بورسعيد أن جميع ما تشهده المحافظة من مشروعات جاءت بمشاركة الشباب في الأفكار والتنفيذ، مطالبًا الشباب بالتعبير عن آرائهم بكل حرية.