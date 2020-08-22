عشرات الآلاف يغادرون منازلهم هربا من الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ
اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص مغادرة منازلهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هرباً من مئات الحرائق التي لا تزال تشتعل في أنحاء عدّة من الولاية، الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، والتي غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.
وقالت سلطات الولاية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إنّ الحرائق التي أشعلتها آلاف الصواعق وأذكت نيرانها درجات حرارة قياسية ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية، أودت، بحياة خمسة أشخاص على الأقلّ أمس".
وأضافت أن هذه الحرائق التي إلتهمت حتى الآن ما يقارب 700 ألف هكتار من المساحات الخضراء.. وتهدد على وجه الخصوص كروم العنب، في مقاطعتي نابا وسونوما، المشهورتين بإنتاج النبيذ واللتين شهدتا في السنوات الأخيرة حرائق مماثلة.
وأوضحت القناة أنه بسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ اضطر عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البحث عن ملاذات آمنة في مواقف السيارات أو على الشواطئ، بدلاً من الإقامة في مراكز الإيواء التي توفّرها السلطات.
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