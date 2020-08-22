قبل انطلاق القمة 120.. "الأعلى للإعلام" يحدد 10 ضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق القمة رقم ١٢٠ بين فريقَي الأهلي والزمالك، في إطار بطولة الدوري المصري لكرة القدم، في التاسعة من مساء اليوم السبت.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال في التعليق على المباراة وتحليل أحداثها، مؤكدًا حرصه التام على تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء إلى جمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشكلات والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن من الجماهير.

وفي إطار ذلك، حدد المجلس عددًا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية؛ بهدف إرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

وتضمنت الضوابط ما يلي:

- الالتزام بالحيادية

- عدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

- إيجاد قاموس رياضي لتثقيف المشاهدين.

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- إرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة.

- نبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة انتمائهم الرياضي.

- مراعاة التنوع في المحتوى والضيوف.

- عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا وتصريحًا بأوضاع الشارع.

- عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية.

- حماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملاءمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضي.

- مراعاة خصوصية البيت والنشء في القاموس اللفظي المستخدم وعدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب.