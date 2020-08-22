الجزائر/ قرار "مهم" لفائدة الأطفال مجهولي النسب

أعلنت الحكومة الجزائرية، تعديلا قانونيا يتيحُ للأطفال الذين يجهلون نسبهم، أن يحصلوا على لقب من يتولون كفالتهم، في حال أرادوا ذلك.
ويأتي هذا القرار بعدما أدخل الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، تعديلا على مرسوم صدر في سنة 1971 بشأن تغيير اللقب.
وصدر هذا القرار في العدد السابع والأربعين من الجريدة الرسمية، وحدد شروط طلب تغيير اللقب.
وأوضح القرار أن الشخص الذي يريد تغيير اللقب، لسبب ما، عليه أن يقدم طلبا لدى وكيل الجمهورية (النائب العام)، سواء في مكان الإقامة أو في مكان ميلاد الطفل.
وبموجب التعديل، بوسع الشخص الذي يتولى الكفالة، أن يمنح لقبه للطفل المكفول، أو أن يقوم بتغيير لقبه.
أما في حال كانت والدة الطفل معروفة وعلى قيد الحياة، فإن طلب تغيير اللقب يحتاجُ إلى الحصول على موافقة رسمية منها.
سكاي نيوز عربية
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