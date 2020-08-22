الإمارات وإندونيسيا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات

الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء تطورات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في هذا الصدد، وكذلك دعم

الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وتوجه الشيخ عبد الله بالتهنئة إلى حكومة وشعب إندونيسيا بمناسبة يوم الاستقلال الذي يوافق 17 أغسطس من كل عام، مشيدا بالعلاقات الإماراتية الإندونيسية المتميزة، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبها، أكدت ريتنو مارسودي تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها الثنائية، وجوانب التعاون المشترك مع دولة الإمارات.