الجيش اليمني يشن هجوماً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجوما واسعا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.
قوات الجيش حررت، خلال هجوم، قرى "الزيلة"، و"قهرة"، و"سون"، وعددا من المواقع غرب منطقة مريس، ولا تزال تواصل تقدمها، وسط تهاوي في صفوف الميليشيا.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن
وقصفت مدفعية الجيش تعزيزات الميليشيا المتمردة القادمة إلى مناطق المواجهات، وكبدتها خسائر، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مديرية دمت.
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