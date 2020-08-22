نبذة عن محافظة الحسكة بعد معاناة أهلها

ناشدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الجهات المعنية بإنقاذ أهالي محافظة الحسكة من الانتهاكات التركية عقب إغلاقها محطة علوك الواقعة في ريف مدينة رأس العين شمال شرق البلاد.

ووفقًا للمنظمة السورية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- بأن "الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن المحافظة أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني،

علاوة على منع فرق الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول الآمن إلى محطة علوك لإصلاح أعطالها وتأمين وصول مياه الشرب للمدنيين".

وشددت المنظمة في بيانها، على استمرار جاهزيتها لمواجهة التداعيات المترتبة على جريمة قطع المياه، مشيرة إلى وضعها خطة طوارئ تعمل بموجبها على تأمين المياه بشكل عاجل لأهالي المحافظة.

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نبذة عن الحسكة

الحسكة هيَ مدينة ومركز محافظة

تقع في شمال شرقعلى نهري الخابور وجقجق، وتتميز بخصب أراضيها ووفرة مياهها وجمال طبيعتها وكثرة مواقعها الأثرية، كما شهدت نهضة عمرانية حديثة كبيرة وأقيمت حولها مشاريع زراعية وصناعية عديدة.

تُعاني في العقدين الأخيرين من جفاف نهرها الرئيس الخابور؛ مما أدى إلى خروج الكثير من المساحات الزراعية من الإنتاج، مما اضطر الكثير من أبنائها إلى النزوح الداخلي باتجاه المحافظات الداخلية وخاصة العاصمة دمشق ودرعا في الجنوب للعمل في المعامل الصناعية والأراضي الزراعية.

تبعد الحسكة عن دمشق 600 كم وعن مدينة حلب 400 كم وعن دير الزور 179 كم.