الجيش اليمني يعلن استعادة عدد من المناطق كانت تحت سيطرة جماعة "أنصار الله"

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي، بقيادة السعودية، استعادة السيطرة على عدد من المواقع من جماعة "أنصار الله" الحوثيين بمحافظة الضالع.

قال الجيش اليمني، أمس الجمعة، إنه تمكن من السيطرة على مواقع

استراتيجية شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، تخللها إسقاط طائرة حوثية مسيرة.

ونقلت وكالة "سبأ" العائدة لحكومة الرئيس اليمني عبد

ربه هادي، عن مصدر عسكري، أن قوات الحكومة هاجمت عددًا من المواقع كان يتمركز فيها مسلحو جماعة "أنصار الله" بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما استولى الجيش على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.