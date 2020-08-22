الرئيس الفلسطيني يتلقي اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الرئيس الفلسطيني على آخر المداولات التي تمت مع الدول العربية، وأدت الى إصدار بيان يعكس الإجماع العربي بمركزية القضية الفلسطينية، والتمسكبتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورفض خطة السلام الأمريكية ، وإنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لمبادرة السلام العربية، قبل إقامة أية علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وأشار أبو الغيط، إلى أن الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في 9 سبتمبر، سيكون برئاسة دولة فلسطين.
ومن جانبه شكر الرئيس الفلسطيني، الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده لتحقيق الإجماع العربي، مؤكدا أهمية هذا الإجماع في رفض
خطة السلام الأمريكية والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
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