الرئيس الفلسطيني يتلقي اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الرئيس الفلسطيني على آخر المداولات التي تمت مع الدول العربية، وأدت الى إصدار بيان يعكس الإجماع العربي بمركزية القضية الفلسطينية، والتمسك