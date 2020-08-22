الرئيس اللبناني: عملية تعويض متضرري انفجار بيروت ستكون "سريعة وفعالة ومنصفة"

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، أن عملية تعويض متضرري انفجار مرفأ بيروت ستكون "سريعة وفعالة ومنصفة".

ودعا الرئيس عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من نواب "تكتل لبنان القوي" حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، المتضررين إلى "التمسك بأرضهم ومنازلهم

وبهوية مدينتهم بيروت".

وأكد عون متابعته الحثيثة لعملية مسح الأضرار الناجمة عن الانفجار للتثبت من شفافيتها وشمولها كل المناطق المتضررة، وذلك بهدف تحديد حجم الأضرار بدقة، تمهيدًا لتعويض المتضررين وبدء عملية الترميم.

وضرب في الرابع من أغسطس الجاري انفجار 2750 طنًا من نيترات الامونيوم مرفأ بيروت مما أحدث الانفجار دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت بعضها غير صالح للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط أكثر من 182 قتيلا بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وحوالي