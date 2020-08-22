كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك حاجز الـ200 ألف إصابة.

وأصدرت الصحة العراقية، بيانًا قالت فيه إنه تم فحص 20459 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1413947 نموذجاً.

وأضاف البيان: "كما تم تسجيل 70 حالة وفاة و2947 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أن مجموع حالات الشفاء بلغ 143393 حالة، والإصابات 201050 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 6353 وفاة.

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، 3995 إصابة و87 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

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وبحسب بيان لوزارة الصحة العراقية، تم فحص 23268 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض مليون و368727 نموذجا.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه تم تسجيل 2831 حالة شفاء خلال مدة الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 137200 حالة، والإصابات 192797 إصابة، بينما الوفيات بلغت 6208 وفيات.

ويشير المنحنى الوبائي اليومي إلى تراجع طفيف في الإصابات، تقابله زيادة طفيفة في الوفيات بفيروس كورونا، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء حيث أعلن عن تسجيل 4093 إصابة و85 حالة وفاة بكورونا.