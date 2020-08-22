كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 13 شخصا في هجوم مسلح بالكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل مسلحون، يُشتبه بأنهم "إسلاميون متشددون" اليوم السبت، 13 شخصا خلال غارات على قريتين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية..

وكشف زعيم قروي، أن المسلحين قيدوا الضحايا في قريتين تقعان على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من مدينة أويتشا، قبل قتلهم أمس الجمعة، مضيفًا: "نتوسل إلى السلطات أن تضع حدا لحمام الدم هذا".

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وساعدت قوات الجيش، المدنيين على دفن الجثث، وتبحث نشر مزيد من الوحدات في المنطقة.

وكانت بيانات الأمم المتحدة، أظهرت أن "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في إقليم نورث كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019.

وأعلن تنظيم داعش، من قبل، مسؤوليته عن هجمات كانت قد نُسبت للجماعة، لكن باحثين ومحللين يقولون إنه ليست هناك أدلة دامغة تربط الجماعة بالتنظيم.