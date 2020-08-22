كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية والصين تجريان محادثات على أعلى مستوى منذ تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت حكومة كوريا الجنوبية، بأن يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، التقى بمستشار الأمن القومي الجديد لكوريا الجنوبية، سوه هون، في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية كانغ مين سيوك في بيان إن الجانبين ناقشا موضوعات مثل تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وتوسيع التبادلات الثقافية، فضلا عن انتخاب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف كانغ أن يانغ تناول موقف الصين فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية الحالية، وأكد سوه في المقابل على أهمية العلاقات التعاونية بين الولايات المتحدة والصين من أجل السلام والازدهار في شمال شرق آسيا.

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وتأتي المحادثات بعد أن قوضت جائحة كوفيد -19 التبادلات الثنائية وأدت إلى توقف مفاوضات نزع السلاح النووي التي تشمل كوريا الشمالية. وقد استأنف البلدان التبادلات الشهر الماضي عندما أرسلت سيول دبلوماسيا رفيع المستوى لحضور اجتماع اقتصادي ثنائي.

كما ناقش سوه، الذي تولى المنصب الأمني الأعلى الشهر الماضي، زيارة محتملة إلى سيول يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال كانغ إن البلدين اتفقا على زيارة شي إلى كوريا الجنوبية على الفور بمجرد استقرار وضع كورونا، مضيفا أن الصين وصفت كوريا الجنوبية بأنها أولوية بالنسبة للرئيس شي.

قال يانغ ان الصين ستواصل المحادثات والتعاون مع كوريا الجنوبية لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية. كما اتفق الجانبان على ضرورة عقد قمة كوريا الجنوبية والصين واليابان في غضون هذا العام. وقالت الحكومة في بيان إن يانغ وصل يوم الجمعة وسيغادر اليوم السبت.

