كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تؤجل إطلاق خطة إعادة التشغيل الاقتصادي بسبب كورونا حتى سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل اتال في بيان ان "خطة التعافي جاهزة والجدول الزمني لتنفيذها ما زال قائما." مشيرا الي إنه من المقرر إعادة فتح المدارس في الأول من سبتمبر، بعد إغلاق معظمها خلال فترة إغلاق استمرت شهرين في وقت سابق من هذا العام لمحاربة فيروس كورونا، وتعمل الحكومة على ضمان أن تكون الإجراءات الوقائية كافية.
لقد حددت فرنسا بالفعل بعض معايير إجراءاتها للأزمة، بما في ذلك التخفيضات على ضرائب الأعمال المحلية، والاستثمار في تعزيز فرص العمل للشباب، وتمويل المبادرات البيئية.
وأضاف أتال أنه من المقرر إعادة فتح المدارس في الأول من سبتمبر، بعد إغلاق معظمها خلال فترة إغلاق استمرت شهرين في وقت سابق من هذا العام لمحاربة فيروس كورونا، وتعمل الحكومة على ضمان أن تكون الإجراءات الوقائية كافية.