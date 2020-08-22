سياسي يكشف الثغرات في بيان حكومة الوفاق بشأن السلام بليبيا

وحول ذلك أوضح المحلل السياسي الليبي البارز، فرج زيدان، أن الحديث عن سرت والجفرة منزوعتي السلاح الذي يتحدث عنه الأمريكان والأتراك وأشار إليه رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج في بيانه الأخير كشرط لوقف إطلاق النار أمر يثير الاستغراب والدهشة بل وحتى السخرية، فسرت وكما قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري لا يوجد بها سوى الأجهزة الامنية والشرطية فقط، وهذه بشهادة أهل مدينة سرت نفسها، ووحدات الجيش لا توجد داخل المدينة بل في خطوط متقدمة للأمام في إطار واجبها القانوني والدستوري للدفاع الشرعي عن الدولة الليبية من العدوان التركي والمرتزقة الأجانب والعصابات المسلحة التي تهدد كل يوم باجتياح المدينة وتشريد وقتل أهلها كما فعلت في ترهونة وقصر بن غشير وغيرها أمام تقاعس كبير من المجتمع الدولي والبعثة الأممية.

وأضاف أن هذا هو منهج القوات المسلحة وعقيدتها القتالية، فعقب تحرير أي مدينة من المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة والمرتزقة، فيتم تسليمها للأجهزة الأمنية والشرطية لتتولى تأمينها من الداخل ثم تقوم وحدات القوات المسلحة بمهام أخرى تسند إلى كل الجيوش الوطنية في العالم.

واشار في تصريح خاص إلى أن الحديث عن الجفرة منزوعة السلاح أمر أكثر غرابة من سرت نفسها، إذ أن هناك فرق بين الجفرة كمحافظة تجمع عدة مناطق وبين قاعدة الجفرة العسكرية، وبالنسبة للجفرة كمحافظة شأنها شأن سرت فهي مؤمنة تمامًا من الأجهزة الشرطية والأمنية، أما قاعدة الجفرة العسكرية فهي مكان عسكري وليس من المنطق أو المعقول القول: بأن تكون قاعدة عسكرية منزوعة السلاح.

وبين أن المقصود بسرت والجفرة منزوعتي السلاح هو أمر آخر تمامًا يتجاوز البعد الواقعي الذي تحدثنا عنه إلى بعد سياسي آخر مؤسس على تفاهمات أمريكية تركية ترتبت بعد تيقن الأتراك من فشل مشروعهم العسكري الذي تحدث عنه أردوغان وأبواقه الإعلامية مرارًا بالسيطرة على هاتين المنطقتين بالكامل بما تحتويانه من قواعد عسكرية، مضيفا:"أعتقد أن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العربية الليبية تحدث بالتفصيل عن هذا البعد السياسي في مؤتمره الصحفي الأخير، وبالمناسبة فالبعثة الأممية عندما تتحدث عن سرت والجفرة منزوعتي السلاح فهي تقصد البعد السياسي وليس البعد الواقعي. ولذا يجب الحذر الشديد عند التعامل مع البعثة وبعض الأطراف الدولية عند الحديث عن هكذا مسألة".

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وأكد فرج أن المعيار الذي وضعته القيادة العامة للقوات المسلحة هو المعيار الصحيح والذي أكده المتحدث العسكري الذي يتأسس على البعد الواقعي، وبأن الحديث عن مناطق منزوعة السلاح يجب أن يتجه صوب طرابلس وليس سرت أو الجفرة نظرًا لأن طرابلس هي مكان مؤسسات صنع القرار والمال، فطرابلس هي التي يجب نزع سلاح الميلشيات المسيطرة عليها وإخراجها منها وكذلك المرتزقة الذين باتت لهم السطوة والكلمة الأولى فيها والذين بدأ السراج وباشاغا وبإيعاز من الأتراك في تثبيتهم كرأس حربة في وزارتي دفاعهم وداخليتهم وإليكم بيانات الميلشيات المسلحة المحلية التي بدأت تتكلم عن ذلك ودون مواربة.

وذكر أن الحديث عن إيداع عائدات النفط في حساب خاص في المصرف الخارجي التابع لمصرف ليبيا المركزي طرابلس الواقع تحت إمرة الصديق الكبير الذي عين أعضاء مجلس إدارة المصرف الخارجي مقابل ضمانات من البعثة والإدارة الأمريكية ليس كافيًا، وإليكم عدة وقائع لم تحقق البعثة فيها أي شيء رغم أن ما يسمى بالاتفاق السياسي ينص على أن البعثة سيكون من أهم مهامها بعد توقيع هذا الاتفاق حمايته وضمان نجاح التطبيق الموضوعي له، فمثلًا وقعت الكثير من الانتهاكات والخروقات لهذا الاتفاق التي يصعب حصرها والبعثة لم تقدم شيئًا، بل سكتت على نحوٍ متعمد عنها.

وإليكم موضوع مراجعة المصرف المركزي وكيف بقى حبيس الأدراج ولم يتحقق منه شيء، بل وجدنا أن المدعو الصديق الكبير ما زاد الا قوةً، بل وصار المصرف المركزي ليس ملاذًا للمجموعات الارهابية والعصابات المسلحة فقط، بل وصار ملاذًا لعصابات المرتزقة التي تتقاضي بالدولار وليس الدينار الليبي، وقد سيل لها من عائدات النفط ومن مدة شهر فقط ما يزيد عن 20 مليون دولار سرق نصفها قادة المرتزقة ومسؤولي الاتصال عن النظام التركي، والبعثة الأممية لم نرى منها شيئًا ولا حتى الإدارة الأمريكية.

وبين أن الحديث عن إعادة ضخ وتصدير النفط ودون ضمانات حقيقية والمرتزقة ما يزالون يقبعون في طرابلس وتزداد أعدادهم يوميًا من أجل بقاء طويل الأمد أو للأبد كما قال وزير الدفاع التركي، بل واليوم هبطت طائرة شحن عسكرية تركية في إحدى مطارات غرب البلاد والسراج يوقع على بيانه الأخير، فهذا يقتضى البحث عن صياغة عملية عند الحديث عن الضمانات، لأنه - وفي تقديري لا البعثة العاجزة ولا الإدارة الأمريكية التي تبحث عن مصالح شركاتها - يرغبون في التقيد بأي التزامات، بقدر ما يهمهم إعادة ضخ النفط فقط.

